Заболеваемость COVID-19 резко увеличилась в Кузбассе за неделю

С приходом осени жители Кемеровской области стали больше болеть коронавирусом. Из статистики, которую предоставил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе, следует, что за последнюю неделю, с 14 по 20 сентября включительно, вирусом в регионе заразились 534 человека, пишет VSE42.RU.