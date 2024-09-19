«Почта России» содействует в поиске доноров костного мозга

Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина рассказала, что на данный момент проект уже действует почти по всей стране. Взаимодействие организаций помогает наращивать базу регистра, чтобы больше россиян смогли побороть тяжелый недуг. Теперь добровольцы могут присоединиться к участию в проекте независимо от места проживания, а многие работники «Почты России» не только способствуют его реализации, но и являются амбассадорами донорства костного мозга — вступают в Национальный РДКМ, доводят до своих знакомых информацию о донорстве, развенчивают распространенные мифы. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — отмечает она.