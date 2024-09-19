«Почта России» содействует в поиске доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:06
Published 19 сентября, 15:06
Modified 19 сентября, 15:06
Updated 19 сентября, 15:06
Как сообщает 56orb.ru, из 27 тысяч добровольцев, которые ранее подали заявки на вступление в регистр через почту, 20 россиян прошли процедуру донации, став реальными донорами костного мозга.
Для вступления в Национальный РДКМ гражданам требуется подать заявку через сайт rdkm.ru, и почта бесплатно доставит наборы для самостоятельного взятия биообразца. Добровольцу необходимо будет сделать мазок с внутренней стороны обеих щек без помощи медиков. Полученный биоматериал вместе с заполненными документами следует запечатать конверт и отослать в лабораторию.
Сотрудничество «Почты России» и Национального РДКМ помогло серьезно увеличить географию донорской базы: более 50% добровольцев, привлеченных с помощью почты, живут в небольших населенных пунктах. До начала «почтового» проекта для попадания в регистр требовалось в обязательном порядке сдавать кровь в медицинских лабораториях, которые в основном функционируют только в больших городах.
Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина рассказала, что на данный момент проект уже действует почти по всей стране. Взаимодействие организаций помогает наращивать базу регистра, чтобы больше россиян смогли побороть тяжелый недуг. Теперь добровольцы могут присоединиться к участию в проекте независимо от места проживания, а многие работники «Почты России» не только способствуют его реализации, но и являются амбассадорами донорства костного мозга — вступают в Национальный РДКМ, доводят до своих знакомых информацию о донорстве, развенчивают распространенные мифы. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — отмечает она.
С расширением регистра растут шансы людей с заболеваниями крови на помощь от потенциального донора, при том, что зачастую счет идет на недели, а может, и дни. Вероятность подобрать подходящего неродственного донора оценивается как 1:10 000.
За последние шесть лет Национальный РДКМ поставил 315 трансплантатов от отечественных доноров, из которых 301 — для россиян, а 14 — для иностранцев. Для 120 россиян трансплантаты привезли из-за заграницы.