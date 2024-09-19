News Media провёл ребрендинг и заявил о новом названии Холдинга — News Media Holding

Posted 19 сентября, 11:26
Published 19 сентября, 11:26
Modified 19 сентября, 11:28
Updated 19 сентября, 11:28
Сегодня холдинг стремится упрочить свои лидирующие позиции, масштабировать влияние и развивает свои активы — Mash, Mash регионы, LIFE, SHOT, Super, Gigarama, Неопра, блин! , газету Жизнь, Five Public, — объединив их под новым названием News Media Holding.
Задача ребрендинга — сформировать и закрепить новое восприятие Холдинга, рассказать аудитории о ценностях компании, а также усилить имидж бренда.
News Media Holding — лидер в новых медиа, чьи активы объединяет акцент на новые каналы коммуникации, эксклюзивный контент, противодействие фейкам, а также диалог с аудиторией на понятном для неё языке. В течение многих лет Холдинг стоит в авангарде рынка Новых Медиа, развивает его и двигает вперёд, создавая продукты, которые удовлетворяют потребности аудитории, встроены в её ценности и мировосприятие. Объединение активов под новым названием стало результатом закрепления позиции News Media на рынке как холдинга нового времени.
Миссия Холдинга — формирование новой культуры потребления информации в социальных сетях путем создания качественного контента и креативного подхода в подаче новостей и взаимодействии с аудиторией.
Новый логотип символизирует лидерские позиции Холдинга на рынке новых медиа и digital, а также новаторский и экспериментальный подходы. Мятный цвет отражает новизну информации в медиаполе, а само изображение — роль Холдинга как информационного фильтра в работе с информацией. NMH аккумулирует информационные потоки и распределяет только самое актуальное и важное по своим активам. Таким образом, активы Холдинга формируют повестку как в традиционных СМИ, так и в Новых Медиа и конструирует картину мира современного общества. Сильнейшим ресурсом NMH является команда, которую объединяет многолетняя совместная работа над проектами, развитие и масштабирование Холдинга, высокий профессионализм и креативный подход к решению задач.
Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding:
«За последнее время Холдинг прошел большой путь, а наша уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных медиапроектов. Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли.
Сегодня Новые Медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши телеграм-каналы. Mash появился в 2017 году и насчитывает уже более 3 миллиона подписчиков. Мы масштабировали его до влиятельного медиа, у которого появились региональные отделения, авторские проекты. Mash и SHOT сегодня в ТОПе по цитируемости и охватам, как и наше издание LIFE, которое входит в ТОП-7 самых цитируемых СМИ России.
И все это заслуга команды высококлассных ребят-профессионалов, креативных, смелых, которые работают вместе уже много лет, смотрят в одну сторону и справляются с любыми вызовами и меняющимися запросами аудитории».
Сегодня News Media Holding — это экосистема медиа, объединившая 198 медиаплощадок. Его аудитория на всех площадках составляет 34 млн, а среднемесячный охват во всех социальных сетях — почти 2 млрд.
Холдинг не только лидирует на рынке телеграм-каналов, но и владеет широкой региональной сеткой пабликов Mash Регионы и 5Public, а также развивает классические СМИ: общественно-политическое издание LIFE и популярный глянец Super.
Новаторский подход команды News Media Holding воплощается в проектах, которые являются единственными в своем роде на российском рынке digital. Лаборатория GIGARAMA (6,2 млн уникальных пользователей) реализует детализированные съёмки и освещает важные политические и общественные события в необычных digital-форматах, создавая мультимедийные проекты любой сложности. Медиа с подкастом и собственным печатным журналом Mash Room раскрывает новости с неочевидной стороны и погружает читателя в контекст. SHOT ПРОВЕРКА является народным знаком качества и раскрывает подробности работы крупнейших игроков потребительского рынка. Один из самых ярких кейсов — расследование в Спаре, где SHOT ПРОВЕРКА выявила грубейшие нарушения норм санитарии и условий труда. Также известная ведущая Алена Жигалова в своих авторских проектах «Алёна, блин!» и «Алёна, блин! Посидим» в откровенной беседе со знаменитыми гостями обсуждает горячие темы, а в проекте «Алёна, блин! Говорит» — актуальные новости шоу-бизнеса.
Изменение названия, логотипа и закрепление позиционирования News Media Holding — это большой важный шаг к дальнейшему усилению бренда.