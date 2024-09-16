«Почта России» доставляет ТСР маломобильным людям уже в 83 субъектах

Posted 16 сентября, 16:59
Published 16 сентября, 16:59
Modified 16 сентября, 17:01
Updated 16 сентября, 17:01
«Почта России» доставляет одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальные средства при нарушениях функций выделения, различные опоры, рычаги, крепления, фиксаторы и приспособления для протезов. В ближайшее время планируется начать перевозку крупногабаритных ТСР, таких как специальные кровати. Пользователи могут заказать доставку непосредственно на дом, передает transsibinfo.com.
Год назад партнеры компании начали пробный запуск доставки в Псковской и Калининградской областях, обслужив более двух тысяч человек. Весной текущего года услуга стала доступна уже в 83 регионах России.
В своем февральском обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнув, что через пять лет все нуждающиеся должны получать услуги долговременного ухода.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативной доставки ТСР по всей стране. Он подчеркнул, что миссия компании заключается в поддержке всех категорий граждан и надежной помощи государству.