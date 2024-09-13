Татарстан вошел в число регионов — лидеров по набору на контрактную службу

Posted 13 сентября, 13:56
Published 13 сентября, 13:56
Modified 13 сентября, 13:59
Updated 13 сентября, 13:59
Начиная с августа текущего года сумма единовременной выплаты контрактникам составляет два миллиона рублей. Эти средства направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Лица, заключающие контракт в Татарстане, получают 1,3 миллиона рублей от региона, 400 тысяч рублей от Минобороны, а также до трехсот тысяч рублей от местных властей. В зоне СВО заработная плата бойцов составляет не менее 210 тысяч рублей в месяц, пишет inkazan.ru.
В Башкортостане единовременная выплата составляет 1,2 миллиона рублей, из которых регион выплачивает 505 тысяч рублей, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства — до трехсот тысяч рублей, а Минобороны России — 400 тысяч рублей. В Чувашии контрактникам выплачивается девятьсот тысяч рублей, в том числе полмиллиона из бюджета региона. В Марий Эл за подписание контракта предусмотрена выплата в размере 1,4 миллиона рублей, а в Кировской области — 800 тысяч рублей.
В Татарстане граждане из других регионов и иностранцы могут получить возмещение расходов на проезд и проживание на время подготовки документов. В регионе с 2023 года действуют центры оформления на контрактную службу, расположенные в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, на оформление документов уходит не более одного дня. Любой желающий может обратиться сюда и пройти медицинское обследование, узнать свою категорию годности к военной службе, получить информацию о льготах и выплатах, предусмотренных для контрактников. Иностранные граждане и их семьи могут получить помощь в оформлении российского гражданства и ИНН.
Перед отправкой в зону СВО военнослужащие из Татарстана проходят подготовку, после чего им выплачивается единовременное денежное пособие, выдают обмундирование, медикаменты, необходимые вещи. Отмечается, что военнослужащий может сам выбрать подразделение и специализацию.
В зоне спецоперации контрактники из Татарстана также получают поддержку. Каждую неделю на передовую направляются конвои с продовольствием, транспортом, радиостанциями, письмами от родственников и другими нужными вещами по запросу бойцов.