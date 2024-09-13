Татарстан вошел в число регионов — лидеров по набору на контрактную службу

В Татарстане граждане из других регионов и иностранцы могут получить возмещение расходов на проезд и проживание на время подготовки документов. В регионе с 2023 года действуют центры оформления на контрактную службу, расположенные в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, на оформление документов уходит не более одного дня. Любой желающий может обратиться сюда и пройти медицинское обследование, узнать свою категорию годности к военной службе, получить информацию о льготах и выплатах, предусмотренных для контрактников. Иностранные граждане и их семьи могут получить помощь в оформлении российского гражданства и ИНН.