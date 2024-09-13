Инфекционист рассказал об особой опасности новых штаммов коронавируса для пожилых

Posted 13 сентября, 16:31
Published 13 сентября, 16:31
Modified 13 сентября, 16:33
Updated 13 сентября, 16:33
Как рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, несмотря на новые штаммы, заболевание зачастую протекает в легкой форме, поэтому лечение назначается симптоматическое. При этом противовирусные препараты выписывают только тем пациентам, для которых потенциальный вред от инфекции превышает опасность побочных эффектов, пишет VSE42.RU.
По словам эксперта, прежде всего это пожилые люди, а также те, кто имеет несколько хронических заболеваний, патологию, иммунные проблемы. Они являются наиболее уязвимыми. По мнению врача, таких пациентов лучше прививать вариантом «Спутника» на базе «омикрона», передает РИА «Новости».