Инфекционист рассказал об особой опасности новых штаммов коронавируса для пожилых

По словам эксперта, прежде всего это пожилые люди, а также те, кто имеет несколько хронических заболеваний, патологию, иммунные проблемы. Они являются наиболее уязвимыми. По мнению врача, таких пациентов лучше прививать вариантом «Спутника» на базе «омикрона», передает РИА «Новости».