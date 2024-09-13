34% россиян заметили улучшения в сфере обращения с ТКО

Этот опрос Народного фронта был проведен в рамках мониторинга национального проекта «Экология», который стартовал в 2019 году и завершается в текущем году. Согласно результатам, 15% респондентов заметили улучшения после внедрения мусорной реформы, а еще 19% считают, что ситуация, скорее, улучшилась.