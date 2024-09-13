34% россиян заметили улучшения в сфере обращения с ТКО

Posted 13 сентября, 09:25
Published 13 сентября, 09:25
Modified 13 сентября, 09:25
Updated 13 сентября, 09:25
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что независимые опросы проводит не только их организация. Он отметил, что все собранные данные используются для улучшения системы управления ТКО, сообщает vedomosti.ru.
Этот опрос Народного фронта был проведен в рамках мониторинга национального проекта «Экология», который стартовал в 2019 году и завершается в текущем году. Согласно результатам, 15% респондентов заметили улучшения после внедрения мусорной реформы, а еще 19% считают, что ситуация, скорее, улучшилась.
Исследование также показало, что 47% россиян считают основной экологической проблемой загрязнение атмосферы, 44% обеспокоены состоянием водных объектов, 41% указывают на проблемы в системе сбора и вывоза отходов, а 37% отмечают нелегальные свалки и нарушения в эксплуатации объектов размещения ТКО.
В онлайн-опросе участвовали 16 419 человек из 86 регионов России.