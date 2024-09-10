ИИ поможет обрабатывать информацию и анализировать документы на татарском

По словам разработчиков, эта модель входит в число лидирующих LLM (большие языковые модели глубокого обучения, которые предварительно обучены на крупных объемах данных) в своем классе: она содержит 8 млрд. параметров. При необходимости MTS AI может создать LLM на татарском с большим количеством параметров — до 70 млрд параметров, а также большим контекстным окном до 32 тыс. токенов, — чтобы модель умела выполнять такие задачи как перевод и генерация длинных текстов.