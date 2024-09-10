ИИ поможет обрабатывать информацию и анализировать документы на татарском

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По словам разработчиков, эта модель входит в число лидирующих LLM (большие языковые модели глубокого обучения, которые предварительно обучены на крупных объемах данных) в своем классе: она содержит 8 млрд. параметров. При необходимости MTS AI может создать LLM на татарском с большим количеством параметров — до 70 млрд параметров, а также большим контекстным окном до 32 тыс. токенов, — чтобы модель умела выполнять такие задачи как перевод и генерация длинных текстов.
— Создавая большую языковую модель на татарском, разработчики MTS AI хотели поддержать многообразие языков, существующих в России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху, — сказал исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.
Чтобы модель смогла понимать незнакомый язык, разработчики собрали датасет и перевели его с русского на татарский. После все данные и ответы модели проверили специалисты-тюркологи и носители языка.