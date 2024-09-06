Терапевт Шмелева рассказала, как не заболеть в период осенних дождей

«Начинать можно в любом возрасте, главное без фанатизма. Не надо выливать на себя сразу ведро ледяной воды, надо постепенно привыкать. Сначала обливаться после мытья водой, которая немного прохладнее обычного. Также не надо очень тепло одеваться, одевайтесь по погоде и выбирайте одежду из натуральных тканей», — подчеркнула Шмелева.