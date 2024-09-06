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Сергей Логунов: Спецсвязь часто перевозит объекты культурного наследия

Сергей Логунов: Спецсвязь часто перевозит объекты культурного наследия

6 сентября 2024, 10:30
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Глава Регионального управления специальной связи по Приволжскому региону Сергей Логунов рассказал о подготовке фельдъегерей к перевозке особо секретных и ценных грузов. Он также поделился своими взглядами на будущее рынка грузоперевозок, перспективы компании и вспомнил некоторые интересные заказы.

Основная деятельность службы включает в себя транспортировку специальных отправлений, корреспонденции и посылок, содержащих информацию государственной важности, передает kp.ru.

Кроме того, организация часто занимается доставкой музейных, художественных и культурных экспонатов, драгоценных камней и металлов, ювелирных изделий, ценных бумаг, медицинских препаратов и отправлений от частных лиц.

По словам Логунова, требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все более строгими. В ответ на это Спецсвязь активно внедряет цифровые технологии, включая сервис передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи. Этот проект полностью реализован на российском оборудовании.

Логунов подчеркивает, что в условиях растущей киберпреступности государственную информацию следует передавать и хранить исключительно в бумажном виде. Это касается также экзаменационной документации для образовательных, выборных бюллетеней и других важных документов.

Сергей ЛогуновСергей Логунов
Сергей Логунов
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Среди интересных заказов, по словам Логунова, были перевозки четырехтонной мумии мамонтенка Любы, кубка Дэвиса, картин Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи. Также компания транспортировала скрипки Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже, золотой оклад Казанской иконы Божьей Матери и мусульманскую святыню — волос пророка Мухаммеда.

Для обеспечения безопасности грузов разрабатываются специальные маршруты. Водители и фельдъегеря регулярно проходят физическую и огневую подготовку, а транспортные средства оснащены охранно-телеметрическими системами. Единая система мониторинга позволяет отслеживать движение экипажа на всем пути следования.

Хотя беспилотные системы быстро совершенствуются, их использование для доставки госсекретов пока не планируется. В будущем, возможно, БПЛА и роботы будут задействованы для стандартных грузов, но исключительно в роли помощников.

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