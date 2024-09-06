Сергей Логунов: Спецсвязь часто перевозит объекты культурного наследия

По словам Логунова, требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все более строгими. В ответ на это Спецсвязь активно внедряет цифровые технологии, включая сервис передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи. Этот проект полностью реализован на российском оборудовании.