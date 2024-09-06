Сергей Логунов: Спецсвязь часто перевозит объекты культурного наследия

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Основная деятельность службы включает в себя транспортировку специальных отправлений, корреспонденции и посылок, содержащих информацию государственной важности, передает kp.ru.
Кроме того, организация часто занимается доставкой музейных, художественных и культурных экспонатов, драгоценных камней и металлов, ювелирных изделий, ценных бумаг, медицинских препаратов и отправлений от частных лиц.
По словам Логунова, требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все более строгими. В ответ на это Спецсвязь активно внедряет цифровые технологии, включая сервис передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи. Этот проект полностью реализован на российском оборудовании.
Логунов подчеркивает, что в условиях растущей киберпреступности государственную информацию следует передавать и хранить исключительно в бумажном виде. Это касается также экзаменационной документации для образовательных, выборных бюллетеней и других важных документов.
Среди интересных заказов, по словам Логунова, были перевозки четырехтонной мумии мамонтенка Любы, кубка Дэвиса, картин Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи. Также компания транспортировала скрипки Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже, золотой оклад Казанской иконы Божьей Матери и мусульманскую святыню — волос пророка Мухаммеда.
Для обеспечения безопасности грузов разрабатываются специальные маршруты. Водители и фельдъегеря регулярно проходят физическую и огневую подготовку, а транспортные средства оснащены охранно-телеметрическими системами. Единая система мониторинга позволяет отслеживать движение экипажа на всем пути следования.
Хотя беспилотные системы быстро совершенствуются, их использование для доставки госсекретов пока не планируется. В будущем, возможно, БПЛА и роботы будут задействованы для стандартных грузов, но исключительно в роли помощников.