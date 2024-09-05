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В Сербии считают, что санкции США против «России сегодня» — удар по свободе слова

В Сербии считают, что санкции США против «России сегодня» — удар по свободе слова

5 сентября 2024, 17:22
Фото: 1MI
Введение Соединенными Штатами ограничений в отношении медиагруппы «Россия сегодня» можно рассматривать как удар по фундаментальным принципам свободы слова и независимости СМИ.

Об этом изданию «РИА Новости» заявил председатель Сербской народной партии, министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович.

Накануне сообщалось, что США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, агентств Sputnik, Ruptly, а также против ряда топ-менеджеров RT, включая главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян. Об этом информирует «РИА Новости».

«Введение санкций США в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ — это, безусловно, глобальный удар по фундаментальным принципам свободы слова и независимости средств массовой информации», — подчеркнул Попович. Он также назвал это решение скандальным и политически ангажированным, а также противоречащим заявляемым США демократическим ценностям.

По словам Поповича, США часто твердят о демократических ценностях, главной из которых называют свободу слова и возможность для представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственного ведения профессиональной деятельности. При этом в реальности разворачивается иная картина, указал Попович.

Сербский министр также заявил, что в США отвергают альтернативные точки зрения, и эгоцентризм руководства этой страны уже перешел все мыслимые границы. «Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — отметил член сербского правительства.

Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, официально представлены самые различные СМИ, работающие без всяких ограничений. Российские СМИ несут свою точку зрения на самые актуальные мировые события, независимо от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому граждане сами могут выбирать источники, из которых им следует получать информацию, подвел итог Ненад Попович, подчеркнув, что подобная практика соответствует основным ценностям любого современного демократического общества.

#Общество
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