В Сербии считают, что санкции США против «России сегодня» — удар по свободе слова

Он напомнил, что в Сербии, в отличие от США, официально представлены самые различные СМИ, работающие без всяких ограничений. Российские СМИ несут свою точку зрения на самые актуальные мировые события, независимо от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому граждане сами могут выбирать источники, из которых им следует получать информацию, подвел итог Ненад Попович, подчеркнув, что подобная практика соответствует основным ценностям любого современного демократического общества.