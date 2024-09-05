Работу «мутных структур и физлиц» потребовали упорядочить в России

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Он отметил, что «мутные структуры и физлица» предлагают услуги через интернет без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Краснов выразил недовольство их ценовой политикой, отсутствием необходимых обязательств и сомнительным характером услуг. Все это зачастую приводит к откровенному мошенничеству.
Генпрокурор призвал установить специальные требования к электронным площадкам по размещению коммерческих объявлений и агрегаторам услуг, сообщает 360.ru.