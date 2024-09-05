Экономист Проданова объяснила, как россиян заманивают в «ловушку» кредитными картами

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
По ее словам, закредитованность населения растет даже несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую ключевую ставку.
«На смену потребкредитованию приходят кредитные карты, портфель которых в России только в 2024 году увеличился практически на четверть. Самые ярые пользователи заемных средств уже по достоинству оценили все преимущества данного вида кредитования. Получить кредитку легче. Она доступна практически всем гражданам РФ в возрасте от 18 лет, в том числе и безработным, пенсионерам или гражданам, имеющим плохую кредитную историю, чего не скажешь об одобрении банком потребительского кредита», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Количество отказов по кредитам растет в геометрической прогрессии: практически каждый второй россиянин в 2024 году при обращении за ссудами в банки и МФО столкнулся с отказом в кредитовании.
«С кредитками легче. Пока легче. Да, проценты по ним выше, чем по потребительским кредитам — это минус, но есть и неоспоримое преимущество кредитных карт. Это наличие льготного периода», — добавила Проданова.
В борьбе за рынок, отметила эксперт, многие банки предлагают грейс-период чуть ли не до 12 месяцев.
«И тут основная „ловушка“ для граждан, которые не особо сильны в финансах. Наличие беспроцентного льготного периода не означает, что целый год можно вообще ничего не платить. Внимательно читаем условия договоров. Минимальный платеж все равно есть. „Бесплатных“ денег не бывает. Банк — это не благотворительная организация», — заключила экономист.
Она также напомнила, что любая форма кредитования — это прежде всего наличие обязательств. Вопрос заключается лишь в том, сможет ли гражданин вовремя и в полном объеме их погасить, трезво ли он оценил свою платежеспособность и возможные риски.