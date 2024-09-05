Экономист Проданова объяснила, как россиян заманивают в «ловушку» кредитными картами

«На смену потребкредитованию приходят кредитные карты, портфель которых в России только в 2024 году увеличился практически на четверть. Самые ярые пользователи заемных средств уже по достоинству оценили все преимущества данного вида кредитования. Получить кредитку легче. Она доступна практически всем гражданам РФ в возрасте от 18 лет, в том числе и безработным, пенсионерам или гражданам, имеющим плохую кредитную историю, чего не скажешь об одобрении банком потребительского кредита», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».