Американские ученые заявили, что до 68% населения Земли недополучает микроэлементов

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:36
Коллектив американских ученых из Гарварда и Калифорнийского университета при поддержке Глобального альянса по улучшению питания провел исследование и выяснил, что большая часть жителей планеты не получает необходимые микроэлементы. Соответствующую статью опубликовал журнал The Lancet Global Health.
В частности выяснилось, что 68% людей страдают от нехватки йода, 67% — витамина E, 66% — кальция и 65% — железа. Эти выводы основаны на изучении данных о питании 17 возрастных групп из 185 стран из 193, представленных в ООН, пишет ИА RuNews24.ru.
Заметная нехватка йода отмечена также и в наиболее развитых странах, но сильнее всего от дефицита витаминов страдает население Азии и Африки южнее Сахары.