mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Американские ученые заявили, что до 68% населения Земли недополучает микроэлементов

5 сентября 2024, 08:36
Такие выводы исследователи сделали после изучения рациона в 185 странах. Сильнее всего этому дефициту подвержены жители государств Африки и Азии.

Коллектив американских ученых из Гарварда и Калифорнийского университета при поддержке Глобального альянса по улучшению питания провел исследование и выяснил, что большая часть жителей планеты не получает необходимые микроэлементы. Соответствующую статью опубликовал журнал The Lancet Global Health.

В частности выяснилось, что 68% людей страдают от нехватки йода, 67% — витамина E, 66% — кальция и 65% — железа. Эти выводы основаны на изучении данных о питании 17 возрастных групп из 185 стран из 193, представленных в ООН, пишет ИА RuNews24.ru.

Заметная нехватка йода отмечена также и в наиболее развитых странах, но сильнее всего от дефицита витаминов страдает население Азии и Африки южнее Сахары.

Подпишитесь
Скандал на ₽2 млрд разгорелся в Башкирии
Сегодня, 07:33
Детские лагеря Башкирии попались на массе нарушений
Сегодня, 07:23
Глава Башкирии уехал на СВО
Сегодня, 06:59
Мигранты с криминальным прошлым не устроили политиков Башкирии
Сегодня, 06:41
Бизнесмен выкупил нелегалов у служащего ФСБ Башкирии
Сегодня, 06:25
Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей
Сегодня, 05:31