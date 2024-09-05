Американские ученые заявили, что до 68% населения Земли недополучает микроэлементов

В частности выяснилось, что 68% людей страдают от нехватки йода, 67% — витамина E, 66% — кальция и 65% — железа. Эти выводы основаны на изучении данных о питании 17 возрастных групп из 185 стран из 193, представленных в ООН, пишет ИА RuNews24.ru.