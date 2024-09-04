Нумеролог Щербань раскрыла, для каких дел и начинаний подходит сентябрь

«Если вы желаете подняться по карьерной лестнице или усилить свой бизнес, в первую очередь откажитесь от спешки. Много лишних действий и видимость бурной деятельности быстро оставят вас без сил, но не принесут желаемого результата. Чем спокойнее, тем эффективнее. Поверьте, вы будете выделяться на общем фоне, если вместо суеты, выберете размеренность. Это притянет к вам нужных людей», — заключила нумеролог.