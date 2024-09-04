mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

LIFE запустил просветительский проект для молодежи

LIFE запустил просветительский проект для молодежи

4 сентября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
LIFE запустил проект под названием «Есть нюанс». Первые просветительские вертикальные видеоролики уже появились в группе LIFE в соцсети «ВКонтакте». В них эксперты отвечают на неудобные и пикантные вопросы подростков.

Сексолог Елена Толстая в одном из роликов рассказывает, как можно подготовиться к первому сексу и в каких случаях от него нужно отказаться. Также она объяснила, почему возраст согласия в России составляет 16 лет. Эксперт порекомендовала задать себе вопрос, действительно ли вы к этому готовы. Если присутствуют страхи и сомнения, то от первого раза сейчас лучше отказаться.

Врач — уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал достаточно неловкую для молодых парней тему спонтанной эрекции. Медик отметил, что начинается данный процесс по-разному, но сам по себе он является нормальным. Он добавил, что проблемой является ситуация, когда эрекции нет.

Проект «Есть нюанс» был создан для просвещения подрастающего поколения в различных сферах жизни. Для родителей в рамках проекта на сайте Life.ru будут выходить статьи, которые помогут им обсудить некоторые неудобные вопросы с детьми.

Для того, чтобы понять, какие темы волнуют современных подростков, LIFE провел анонимный опрос. Выпуски проекта будут появляться на площадках LIFE в соцсетях «ВКонтакте», ОК, в «Дзене» и на Rutube. «Есть нюанс» был создан при поддержке Института развития интернета.

Подпишитесь
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
Сегодня, 11:04
Купить права в Башкирии — ₽210000
Сегодня, 12:08
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
Сегодня, 11:46
«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
Сегодня, 11:01
Башкирию пересадят из автомобилей в автобусы
Сегодня, 10:30
Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума
Сегодня, 10:28