LIFE запустил просветительский проект для молодежи

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сексолог Елена Толстая в одном из роликов рассказывает, как можно подготовиться к первому сексу и в каких случаях от него нужно отказаться. Также она объяснила, почему возраст согласия в России составляет 16 лет. Эксперт порекомендовала задать себе вопрос, действительно ли вы к этому готовы. Если присутствуют страхи и сомнения, то от первого раза сейчас лучше отказаться.
Врач — уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал достаточно неловкую для молодых парней тему спонтанной эрекции. Медик отметил, что начинается данный процесс по-разному, но сам по себе он является нормальным. Он добавил, что проблемой является ситуация, когда эрекции нет.
Проект «Есть нюанс» был создан для просвещения подрастающего поколения в различных сферах жизни. Для родителей в рамках проекта на сайте Life.ru будут выходить статьи, которые помогут им обсудить некоторые неудобные вопросы с детьми.
Для того, чтобы понять, какие темы волнуют современных подростков, LIFE провел анонимный опрос. Выпуски проекта будут появляться на площадках LIFE в соцсетях «ВКонтакте», ОК, в «Дзене» и на Rutube. «Есть нюанс» был создан при поддержке Института развития интернета.