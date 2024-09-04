LIFE запустил просветительский проект для молодежи

Сексолог Елена Толстая в одном из роликов рассказывает, как можно подготовиться к первому сексу и в каких случаях от него нужно отказаться. Также она объяснила, почему возраст согласия в России составляет 16 лет. Эксперт порекомендовала задать себе вопрос, действительно ли вы к этому готовы. Если присутствуют страхи и сомнения, то от первого раза сейчас лучше отказаться.