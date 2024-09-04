ГК «Жилой Квартал» в очередной раз сдала дом раньше декларируемого срока

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Один из последних примеров — ввод в эксплуатацию литера 303 в ЖК «Михайловка Green Place» (с. Михайловка) на 5 месяцев опережая задекларированный срок, а выдача ключей новосёлам началась на целый год раньше обещанного срока. Кстати — это уже третий дом в этом году, строительство которого ГК «Жилой Квартал» завершает со значительным опережением графика. Именно поэтому индекс надёжности компании стабильно держится на высшей отметке 5 баллов (по версии рейтинга от Единого ресурса застройщиков).
— Изначально ввод в эксплуатацию литера 303 был задекларирован на конец этого года, а передача ключей по договорам должна была завершиться к 30 июню 2025 года. Однако нам удалось так эффективно синхронизировать все бизнес-процессы, оптимизировать ресурсы и выстроить коммуникацию, что, по факту, мы стабильно завершаем строительство раньше обещанного срока, для нас — это уже стало доброй традицией, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Компания «Жилой Квартал» на рынке уже 23 года и за это время ни разу не сдавала объекты позже срока. Наоборот, они в очередной раз пошли на опережение, и как отмечает застройщик, на качестве это не отразилось: дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию без единого замечания.
— Являясь крупнейшим застройщиком загородного строительства РБ, в большей степени мы специализируемся на комплексном освоении территорий. За 23 года нами разработан свой подход к проектированию комфортной среды — «Жилокварталье». Выбрав удобную локацию, мы создаём многогранный, комплексный продукт, с собственной экосистемой расширяющей зону личного комфорта жильцов от порога их квартиры до размера всего жилого комплекса. Только представьте, мы начинаем строительство в чистом поле, где нет ничего, но буквально через пару лет местность преображается, появляются коммуникации, дома, освещение, дороги и прочая инфраструктура. Районы комплексной застройки привлекают жителей и застройщиков тем, что здесь можно успешно преобразовать пространство, сделать его более функциональным. Большие участки позволяют создавать в проектах просторные дворы для прогулок, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых, баскетбольные, волейбольные, workout-площадки. В кварталах работают объекты бытовой инфраструктуры — магазины, салоны, аптеки. Именно таким и реализуется ЖК «Михайловка Green Place», — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» станут комфортным местом жизни, как для активных горожан, так и для семей с детьми. Первые оценят расположение в 15 минутах от города. А семьи с детьми точно порадуются близости природы и развитой инфраструктуре.
18 домов уже сдано и заселено, а это значит, что вы можете лично приехать и познакомиться с проектом. Погулять по благоустроенной территории, подышать чистым свежим воздухом и оценить близость природы, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Буквально в нескольких метрах от въезда на закрытую территорию ЖК находится современная школа и детский сад. А прямо на территории ЖК работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
А пока стройка одних объектов подходит к концу, группа компаний «Жилой Квартал» продолжает открывать продажи в новых литерах. И если вы ещё не являетесь одним из тех счастливчиков кто уже получает ключи от своих новых квартир в ЖК «Михайловка Green Place», то посетите офис компании по адресу КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и забронируйте одну из свободных квартир в литере 305, продажи которого стартовали совсем недавно.