ГК «Жилой Квартал» в очередной раз сдала дом раньше декларируемого срока

А пока стройка одних объектов подходит к концу, группа компаний «Жилой Квартал» продолжает открывать продажи в новых литерах. И если вы ещё не являетесь одним из тех счастливчиков кто уже получает ключи от своих новых квартир в ЖК «Михайловка Green Place», то посетите офис компании по адресу КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и забронируйте одну из свободных квартир в литере 305, продажи которого стартовали совсем недавно.