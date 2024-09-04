Доставка товаров для жителей Курской и Белгородской областей обойдется в 1 рубль

Чтобы получить свои товары с льготной доставкой, пользователям из Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с «Авито Доставкой», направив его в пункт выдачи или постамат одного из партнеров «Авито», которые находятся в этих областях. Когда товар будет готов к получению, его должен забрать тот, кто был указан при оформлении заказа. Для получения товара в пункте выдачи потребуется предъявить паспорт и код, полученный в мобильном приложении, а для постамата потребуется только код.