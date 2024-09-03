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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 20% за минувшую неделю

3 сентября 2024, 13:42
За последнюю неделю в РФ заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась на 20%.

За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в РФ составила 14,73, таким образом, относительно предыдущей недели она возросла на 20%. В 18 субъектах рост заболеваемости больше, чем в среднем по стране, в общей сложности увеличение доли заболевших отмечено в 67 регионах, пишет VSE42.RU.

Доля госпитализированных возросла на 52,3% относительно предыдущей недели, всего в больницы с коронавирусом попали 2 959 человек, число госпитализаций возросло в 45 субъектах РФ.

Выздоровели за тот же период 17 503 человека, таким образом, доля тех, кто переболел COVID-19, возросла на 34,8% относительно предыдущей недели. Умерли 28 человек, данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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