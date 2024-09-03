Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 20% за минувшую неделю

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в РФ составила 14,73, таким образом, относительно предыдущей недели она возросла на 20%. В 18 субъектах рост заболеваемости больше, чем в среднем по стране, в общей сложности увеличение доли заболевших отмечено в 67 регионах, пишет VSE42.RU.
Доля госпитализированных возросла на 52,3% относительно предыдущей недели, всего в больницы с коронавирусом попали 2 959 человек, число госпитализаций возросло в 45 субъектах РФ.
Выздоровели за тот же период 17 503 человека, таким образом, доля тех, кто переболел COVID-19, возросла на 34,8% относительно предыдущей недели. Умерли 28 человек, данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.