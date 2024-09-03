Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 20% за минувшую неделю

За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в РФ составила 14,73, таким образом, относительно предыдущей недели она возросла на 20%. В 18 субъектах рост заболеваемости больше, чем в среднем по стране, в общей сложности увеличение доли заболевших отмечено в 67 регионах, пишет VSE42.RU.