Представители среднего и малого бизнеса активно переходят из «Открытия» в ВТБ

ВТБ в рамках объединения банков получил в свою офисную сеть больше 75% отделений «Открытия». Уже 182 отделения в 49 регионах страны сменили вывески. Оставшиеся из 230 отделений перейдут под новый бренд до конца года. На сегодняшний день офисная сеть ВТБ составляет более 1400 отделений, а к концу 2026 года планируется, что число офисов вырастет до 1800.