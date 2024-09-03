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Updated Сегодня, 12:19

Представители среднего и малого бизнеса активно переходят из «Открытия» в ВТБ

Представители среднего и малого бизнеса активно переходят из «Открытия» в ВТБ

3 сентября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
Более половины активных клиентов банка «Открытие» из представителей среднего и малого бизнеса перешли в ВТБ. Отмечается, что большинство из них совершили перевод полностью в режиме онлайн.

Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, отметил, что завершить переход всех клиентов планируется к октябрю текущего года. После этого работа дистанционного банковского обслуживания банка «Открытие» прекратится. Об этом пишет портал inkazan.ru.

ВТБ в рамках объединения банков получил в свою офисную сеть больше 75% отделений «Открытия». Уже 182 отделения в 49 регионах страны сменили вывески. Оставшиеся из 230 отделений перейдут под новый бренд до конца года. На сегодняшний день офисная сеть ВТБ составляет более 1400 отделений, а к концу 2026 года планируется, что число офисов вырастет до 1800.

Бортников отметил, что для отечественного рынка интеграция двух крупных банков стала одним из масштабнейших проектов. На сегодняшний день на обслуживание в ВТБ перешли больше половины активных клиентов «Открытия». Полностью завершить миграцию клиентской базы планируется в октябре, когда пройдут последние волны цессий кредитных продуктов и сложных сервисов. Ребрендинг всей офисной сети «Открытия» должен завершиться до конца текущего года.

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