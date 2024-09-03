Осталось меньше месяца: получат ли игроки Hamster Kombat реальные деньги за «тапы»

«Ведь этот проект, скорее, направлен на привлечение новых пользователей в игру и на популяризацию кошельков TON. Самое главное для игроков — здраво оценивать свои действия, в том числе и с финансовой точки зрения, чтобы в итоге не потерпеть убытки», — заключила она.