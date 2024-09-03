Осталось меньше месяца: получат ли игроки Hamster Kombat реальные деньги за «тапы»

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», действительно ли игроки «Хомяка» смогут разбогатеть.
По ее словам, создание мем-токена HMSTR от разработчиков игры — это акция с целью продвижения криптовалютного проекта от Telegram — TON. Именно поэтому обязательное условие для получения валюты — привязка TON-кошелька к игре.
«Сложно предсказать будущий курс токена HMSTR. Скорее всего, ожидается высокая волатильность, и после спада первичного интереса курс может значительно снизиться», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Разработчики, продолжила Бастрыкина, позаботились о том, чтобы пользователю приходилось совершать много выгодных для владельцев игры действий, зарабатывая виртуальные баллы в Hamster Kombat.
«Ведь этот проект, скорее, направлен на привлечение новых пользователей в игру и на популяризацию кошельков TON. Самое главное для игроков — здраво оценивать свои действия, в том числе и с финансовой точки зрения, чтобы в итоге не потерпеть убытки», — заключила она.