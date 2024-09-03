Наличие хобби у соискателя оказалось важным для 40% российских компаний

В ходе опроса 40% компаний, принявших в нем участие, сообщили, что при рассмотрении кандидатур соискателей обращают внимание на хобби. Еще 21% отметили, что хобби — незначительная часть информации о кандидате, 39% сообщили, что важность информации об увлечениях зависит от должности, пишет VSE42.RU.