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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Наличие хобби у соискателя оказалось важным для 40% российских компаний

3 сентября 2024, 15:37
Согласно данным опроса, 40% российских компаний считают, что у соискателей должности в их организации должно быть хобби.

В ходе опроса 40% компаний, принявших в нем участие, сообщили, что при рассмотрении кандидатур соискателей обращают внимание на хобби. Еще 21% отметили, что хобби — незначительная часть информации о кандидате, 39% сообщили, что важность информации об увлечениях зависит от должности, пишет VSE42.RU.

Среди работодателей 65% считают, что наличие хобби характеризует кандидата как всесторонне развитую личность, еще 56% оценивают по данному пункту уровень культуры и ценностей, 47% отмечают через него наличие полезных для работы навыков, 29% оценивают с помощью опасных увлечений кандидатов возможные риски, еще столько же определяют владение соискателем навыками тайм-менеджмента.

Помимо этого, 3% компаний отметили, что заполнение кандидатом пункта «хобби» говорит о его внимательном подходе к работе над резюме. Данные опроса приводят «Известия».

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