Наличие хобби у соискателя оказалось важным для 40% российских компаний

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В ходе опроса 40% компаний, принявших в нем участие, сообщили, что при рассмотрении кандидатур соискателей обращают внимание на хобби. Еще 21% отметили, что хобби — незначительная часть информации о кандидате, 39% сообщили, что важность информации об увлечениях зависит от должности, пишет VSE42.RU.
Среди работодателей 65% считают, что наличие хобби характеризует кандидата как всесторонне развитую личность, еще 56% оценивают по данному пункту уровень культуры и ценностей, 47% отмечают через него наличие полезных для работы навыков, 29% оценивают с помощью опасных увлечений кандидатов возможные риски, еще столько же определяют владение соискателем навыками тайм-менеджмента.
Помимо этого, 3% компаний отметили, что заполнение кандидатом пункта «хобби» говорит о его внимательном подходе к работе над резюме. Данные опроса приводят «Известия».