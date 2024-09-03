Лечить как можно скорее. Врач рассказал о главной опасности сколиоза у детей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:19
«Причины сколиоза до сих пор не до конца ясны, но в этом точно замешан гормональный, генный или физический компонент», — сказал он.
Также врач развеял миф о том, что детям со сколиозом следует отказаться от физических нагрузок. Он привел в пример самого быстрого человека в мире Усэйна Болта, который страдает от этого заболевания. По словам хирурга спорт сохраняет гибкость и силу корпуса, что помогает уменьшить боль.
Безрукавый отметил, что раннее обнаружение сколиоза является очень важным фактором для лечения. Чем раньше пациент начнет бороться с этим заболеванием, тем выше шансы на успех. Однако если не лечить этот недуг, то могут появиться проблемы с легкими и сердцем, сообщает 360.ru.