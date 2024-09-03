Лечить как можно скорее. Врач рассказал о главной опасности сколиоза у детей

Безрукавый отметил, что раннее обнаружение сколиоза является очень важным фактором для лечения. Чем раньше пациент начнет бороться с этим заболеванием, тем выше шансы на успех. Однако если не лечить этот недуг, то могут появиться проблемы с легкими и сердцем, сообщает 360.ru.