Жители Подмосковья могут выиграть айфон за фото самого большого гриба

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
К участию принимаются фото как съедобных, так и несъедобных грибов. Важно, чтобы гриб был найден именно в этом году. Гриб необходимо снять так, чтобы был понятен его размер. Например, положить рядом линейку или зажигалку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как прокомментировал миколог Николай Белов, в Подмосковье действительно возможно найти грибы исполинских размеров. И этот сезон не исключение.
«Можно наткнуться на довольно крупные боровики, или головачи размером с футбольный мяч. Так что у любителей собирать грибы есть отличная возможность попытать удачу и обзавестись новеньким телефоном», — сказал Белов изданию Regions.ru.