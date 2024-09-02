Жители Подмосковья могут выиграть айфон за фото самого большого гриба

К участию принимаются фото как съедобных, так и несъедобных грибов. Важно, чтобы гриб был найден именно в этом году. Гриб необходимо снять так, чтобы был понятен его размер. Например, положить рядом линейку или зажигалку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».