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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Жители Подмосковья могут выиграть айфон за фото самого большого гриба

2 сентября 2024, 05:24
Каждый любитель пособирать грибы может попытать удачу и выиграть современный телефон. Достаточно найти в подмосковном лесу большой гриб, сфотографировать его или снять на видео и отправить материал на конкурс. Об этом сообщает Regions.ru.

К участию принимаются фото как съедобных, так и несъедобных грибов. Важно, чтобы гриб был найден именно в этом году. Гриб необходимо снять так, чтобы был понятен его размер. Например, положить рядом линейку или зажигалку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как прокомментировал миколог Николай Белов, в Подмосковье действительно возможно найти грибы исполинских размеров. И этот сезон не исключение.

«Можно наткнуться на довольно крупные боровики, или головачи размером с футбольный мяч. Так что у любителей собирать грибы есть отличная возможность попытать удачу и обзавестись новеньким телефоном», — сказал Белов изданию Regions.ru.

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