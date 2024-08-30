Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По словам эксперта, грибы, несмотря на то, что являются тяжёлой пищей, занимают особое место в рационе питания человека. По своей структуре грибы занимают промежуточное положение между растениями и насекомыми.
При этом лисички, например, более устойчивы к поражению червями, благодаря наличию в них горького вещества с антибактериальными свойствами. Эти вещества используются в качестве природного средства против паразитов, пишет Pravda.Ru.
«Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов,» — сообщила биолог.
Белые грибы обладают богатым вкусом и по питательным качествам похожи на мясо.
Эксперт предупреждает, что необходимо всегда помнить о том, что грибы способны накапливать в себе токсичные вещества из окружающей среды, поэтому стоит правильно выбирать места их сбора, передаёт NewsInfo.Ru.