В Государственном историческом музее организовали выставку картин «Заводы России»

По словам Анны Горчаковой, она попала на данное фармацевтическое предприятие с командой журналистов и была поражена тем, какой это чистый и высокотехнологичный завод. Она отметила, что на таком предприятии работают специалисты с высшим образованием. И главный посыл выставки художницы — привлечение внимания молодежи, которая мечтает, например, заняться блогерством, к промышленному производству. Так можно повысить свой социальный и профессиональный уровень. Также стоит отметить, что на многих заводах предоставляются стабильная оплата труда и социальный пакет. И современные предприятия давно уже не грязные заводы, где работают люди с низкой квалификацией.