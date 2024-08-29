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В Государственном историческом музее организовали выставку картин «Заводы России»

В Государственном историческом музее организовали выставку картин «Заводы России»

29 августа 2024, 20:16
Фото: culture.gov.ru
26 августа в Государственном историческом музее при поддержке Министерства культуры и столичного правительства был организован спецпоказ картин студентки «Мастерской новых медиа» Анны Горчаковой «Заводы России».

Художница вспомнила, как много внимания в эпоху СССР уделялось производству и воспеванию лучших заводчан, и именно поэтому она создала серию картин, которые смогли бы обратить внимание любителей искусства на красоту производства в наше время, его высокотехнологичность и экологичность. Как сообщает newsnn.ru, Анна Горчакова хотела бы повысить интерес к заводским профессиям, чтобы они становились все более востребованными у молодого поколения россиян.

В представленной на выставке коллекции — десять картин, написанных маслом. Они посвящены предприятиям, работающим в различных сферах производства: нефтехимической, текстильной, лесопромышленной и других отраслях.

Автор выставки заявила, что по профессии она пиарщик, а написание картин — ее хобби. Серия работ, представленных на выставке «Заводы России», берет свое начало в 2016 году — когда ею была создана картина на тему фармацевтического производства.

По словам Анны Горчаковой, она попала на данное фармацевтическое предприятие с командой журналистов и была поражена тем, какой это чистый и высокотехнологичный завод. Она отметила, что на таком предприятии работают специалисты с высшим образованием. И главный посыл выставки художницы — привлечение внимания молодежи, которая мечтает, например, заняться блогерством, к промышленному производству. Так можно повысить свой социальный и профессиональный уровень. Также стоит отметить, что на многих заводах предоставляются стабильная оплата труда и социальный пакет. И современные предприятия давно уже не грязные заводы, где работают люди с низкой квалификацией.

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