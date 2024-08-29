«Авито»: Большинство пользователей платформы доверяют верификации через «Госуслуги»

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова утверждает, что для 63% опрошенных продавцов главным критерием при выборе инструмента для верификации являются удобство и скорость. По ее данным, 42% участников опроса проходят верификацию, потому что продавцов со значком воспринимают как более надежных. Она также добавила, что 20% продавцов замечают увеличение числа заявок после получения значков «Документы проверены» или «Реквизиты проверены».