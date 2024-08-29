«Авито»: Большинство пользователей платформы доверяют верификации через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
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Updated Сегодня, 17:41
Частные продавцы чаще всего выбирают паспорт для верификации — 38%, а юридические лица отдают предпочтение проверке по ИНН — 70%.
Ежедневно процесс верификации на «Авито» проходит более 26 тысяч пользователей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Проверка подлинности профиля повышает прозрачность сделок: наличие соответствующего значка свидетельствует о реальных человеке или компании, стоящих за профилем.
По данным проведенного опроса, подавляющее большинство, а именно 78% всех продавцов, проходит верификацию на платформе в статусе физических лиц и получает значок «Документы проверены». Наиболее распространенными способами подтверждения личных данных для частных продавцов являются паспорт (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительское удостоверение (20%). Следующие по популярности способы — T-ID, аккаунт на «Госуслугах» и Alfa ID.
Что касается верифицированных юридических лиц, то их доля на платформе составляет 12%, при этом они получают значок «Реквизиты проверены». Из таких продавцов 71% выбирает подтверждение профиля через ИНН, далее идут T-ID для бизнеса и «СберБизнес ID».
Еще примерно 10% продавцов на «Авито» работают как самозанятые, используя для верификации «Госуслуги» или банковский ID.
Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова утверждает, что для 63% опрошенных продавцов главным критерием при выборе инструмента для верификации являются удобство и скорость. По ее данным, 42% участников опроса проходят верификацию, потому что продавцов со значком воспринимают как более надежных. Она также добавила, что 20% продавцов замечают увеличение числа заявок после получения значков «Документы проверены» или «Реквизиты проверены».
Среди других причин для верификации профиля — появляется больше возможностей для управления аккаунтом, включая доступ к созданию профессионального профиля.
Цифровой бейдж «Документы проверены» выдается гражданам после успешной верификации по паспорту, водительскому удостоверению, а также через «Госуслуги» и банковские идентификаторы («Сбер ID», Т-ID, Alfa ID). Знак «Реквизиты проверены» можно получить после подтверждения информации по ИНН компании, а также пройдя авторизацию с использованием «T-Бизнес ID», «СберБизнес ID» и Alfa ID для бизнеса.