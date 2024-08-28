Правозащитники выступили с предложением смягчить приговоры за интернет-преступления

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
За последние два с лишним года подобных дел становится в разы больше, и во многих случаях за сообщения в соцсетях злоумышленнику грозит больший срок, чем за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Предложение устранить такой перекос в законодательстве направила главе государства член СПЧ Ева Меркачева. Она уже заручилась поддержкой деятелей науки и адвокатов. Несколько основных инициатив по гуманизации уже сформулировали для направления в ГД.
Ева Меркачева выносила на рассмотрение проблему telegram-шантажа еще в 2023 году. Согласно ее пояснению, сейчас подобные преступления квалифицируются как вымогательство — то есть по закону оно считается особо тяжким преступлением. Член СПЧ призывает начать пересмотр правоприменительной практики в целях смягчения наказания.
Споры затронули статью 163 Уголовного кодекса РФ. Рассматривается ситуация требования денег под угрозой публикации позорящей потерпевшего информации. При этом эксперты уверяют, что использовать данную статью в отношении telegram-каналов в корне неправильно.
Правоохранительные органы и суды при разборе подобных дел классифицируют размещение информации в соцсетях как «длящееся деяние». Они ориентируются на то, что если публикация висит — значит, сведения продолжают распространяться. На этом же основании предложение удалить пост за деньги определяется как вымогательство, несмотря на то, что данный пост уже выложен в Сеть.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев сопоставил между собой сведения по десяткам уголовных дел и определил, что требование денег за удаление сведений фактически не является шантажом под угрозой распространения информации, так как пост уже опубликован. С ним согласилось и большое количество лицензированных адвокатов.
«По той фактуре, когда мы видим, что потерпевший обращается к представителям telegram-канала и говорит „давайте мы уберем негативную информацию, которая уже размещена“, рассматривая вопрос именно в этих рамках, здесь невозможно говорить о вымогательстве под угрозой распространения, потому что информация уже распространена», — таким же образом объяснила ситуацию 360.ru член московской Адвокатской палаты Татьяна Пашкевич.
Проблема изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве ранее рассматривалась в рамках 14-го Конгресса уголовного права. На мероприятии озвучивалось мнение, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление порочащего его контента, то в действиях администраторов telegram-канала не получится усмотреть признак вымогательства, а также признак преступления в целом. А если потерпевший не намерен платить, а ему поступило предложение удалить размещенные в интернете сведения за деньги, то дело стоит отнести к статье 179 УК РФ — о принуждении к сделке.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что изменения правоприменительной практики требуют представители и научного, и адвокатского сообщества. СПЧ составил несколько поправок по гуманизации законодательства — они направлены на рассмотрение в Государственную думу, после чего их должны сформулировать и отразить в УК РФ, пишет 360.ru.