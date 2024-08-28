Правозащитники выступили с предложением смягчить приговоры за интернет-преступления

Проблема изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве ранее рассматривалась в рамках 14-го Конгресса уголовного права. На мероприятии озвучивалось мнение, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление порочащего его контента, то в действиях администраторов telegram-канала не получится усмотреть признак вымогательства, а также признак преступления в целом. А если потерпевший не намерен платить, а ему поступило предложение удалить размещенные в интернете сведения за деньги, то дело стоит отнести к статье 179 УК РФ — о принуждении к сделке.