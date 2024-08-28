Фестиваль гостеприимства Купец 2.0 привлек гостей из Китая, Узбекистана и Казахстана

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Самыми активными участниками события стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет. В целом, мероприятие посетили несколько десятков тысяч человек.
Фестиваль связан с историей города, одним из основателей которого считают русского купца XVIII века Савву Тетюшева. Участниками мероприятия стали представители 12 регионов России и стран ближнего зарубежья. На одной площади гости смогли послушать увлекательные лекции, попробовать блюда национальной кухни с музыкальным сопровождением курая, испить башкирский чай с медом на колодно-бортевой пасеке, познакомиться с традициями, культурой, промыслами региона, пострелять из башкирского лука, покататься на лошадях и сфотографироваться в национальных одеждах.
По данным Big Data МТС, география события охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля были путешественники из Москвы, Ханты-Мансийского АО, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска. При этом большинство из них посетило Стерлитамак на личных авто. Кроме того, гости события приезжали из различных районов Башкортостана — Аургазинского района, Гафурийского, Давлекановского и других.
Фестиваль гостеприимства привлек и иностранных туристов из Китая, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана.
Самой многочисленной возрастной группой на фестивале оказались люди среднего возраста от 35 до 44 лет. При этом 34% от всей аудитории являются ЗОЖ-адептами — посещают фитнес-залы и покупают товары для здорового образа жизни в специализированных магазинах. Подобный анализ обезличенных данных с помощью геоаналитической платформы может использоваться при планировании программы развлекательных мероприятий для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.
— В этом году специально к фестивалю Купец 2.0 мы создали аудиогид, отличительной особенностью которого стал фокус на местах и событиях, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности купеческого города. С помощью цифровых технологий мы можем сохранить его культурные традиции и историческое наследие, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.