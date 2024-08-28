Фестиваль гостеприимства Купец 2.0 привлек гостей из Китая, Узбекистана и Казахстана

— В этом году специально к фестивалю Купец 2.0 мы создали аудиогид, отличительной особенностью которого стал фокус на местах и событиях, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности купеческого города. С помощью цифровых технологий мы можем сохранить его культурные традиции и историческое наследие, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.