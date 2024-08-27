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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Предложившего сдавать детей мигрантов в Юнармию Клюзова назвали профнепригодным

27 августа 2024, 10:53
Член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов высказался об инициативе заместителя главы Новосибирской области Андрея Клюзова о задействовании Юнармии для переобучения детей из семей мигрантов, имеющих недостаточные знания русского языка.

Как пишет «Ридус», Кабанов полагает, что инициатива министра выглядит «популистски» и не имеет актуального содержания. По его словам, Юнармия не является местом, где проводятся исправительные меры или наказания, и это не платформа для бесплатного изучения русского языка. По мнению спикера, Клюзова необходимо проверить на профессиональную пригодность после предложения делать детей мигрантов, недостаточно владеющих русским языком, юнармейцами.

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