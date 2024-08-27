Предложившего сдавать детей мигрантов в Юнармию Клюзова назвали профнепригодным

Как пишет «Ридус», Кабанов полагает, что инициатива министра выглядит «популистски» и не имеет актуального содержания. По его словам, Юнармия не является местом, где проводятся исправительные меры или наказания, и это не платформа для бесплатного изучения русского языка. По мнению спикера, Клюзова необходимо проверить на профессиональную пригодность после предложения делать детей мигрантов, недостаточно владеющих русским языком, юнармейцами.