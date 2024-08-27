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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

IT-эксперт Власов рассказал, чем опасен грубый разговор с мошенником

27 августа 2024, 04:48
Эксперт в области безопасности Александр Власов считает, что с мошенниками лучше вообще не вступать в разговор, а сразу молча повесить трубку.

Ни в коем случае не стоит грубить аферисту, так как он может устроить вам неприятности. Например, направить сотни смс-сообщений или организовать вал спам-звонков, сообщает sovainfo.ru.

Определить мошенника можно по ключевым словам: обычно они представляются специалистами спецслужб или безопасности банка и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.

Как только эти фразы прозвучали, нужно сбросить вызов, пишет Лента.ру.

Кроме того, эксперт напомнил, что аферисты в процессе разговора могут записать голос жертвы и с помощью программы создать нужную им подделку.

— Сейчас технологии нейросетей и искусственного интеллекта записывают голос и потом используют. Рекомендация только одна: сразу класть трубку. Если вам нервно, перезвоните в свой банк, участковому и так далее. Знайте, что госструктуры вряд ли вам будут звонить, а службам безопасности банка в принципе запрещено звонить клиентам, — заключил специалист.

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