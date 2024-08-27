IT-эксперт Власов рассказал, чем опасен грубый разговор с мошенником

— Сейчас технологии нейросетей и искусственного интеллекта записывают голос и потом используют. Рекомендация только одна: сразу класть трубку. Если вам нервно, перезвоните в свой банк, участковому и так далее. Знайте, что госструктуры вряд ли вам будут звонить, а службам безопасности банка в принципе запрещено звонить клиентам, — заключил специалист.