«Авито Работа»: Средний житель Уфы меняет профессию не реже трех раз за жизнь

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Опрос показал, что в среднем уфимцам доводилось менять профессию или специальность три раза за жизнь. В качестве положительных ответов принимали как карьерные переходы по смежным направлениям (например, журналистика/PR), так и переобучение принципиально новой специальности (бухгалтер/разработчик).
Большинству уфимцев свой карьерный путь приходилось менять хотя бы раз в жизни. Причем однажды на такой шаг пошли 12% участников опроса, дважды это делали 23% опрошенных, трижды — 20% респондентов, четыре раза сменить профессию пришлось 8% человек, а пять и более раз за жизнь переквалификацию проходили 3% уфимцев. 30% респондентов ни разу не пытались изменить сферу деятельности — закономерно, что чаще других возрастных групп такой ответ давали респонденты в возрасте 18–24 лет (38%). Кроме того, верность своей профессии сохраняли респонденты старше 65 лет — об этом говорили 28% респондентов этой возрастной группы.
Больше половины (51%) работающих жителей Уфы признавались, что готовы пройти переобучение, чтобы начать работу по другой специальности, причем женщин среди таких желающих больше, чем мужчин (54% против 44%). Также большинство из тех, кто готов и хотел бы переучиться на новую специальность или профессию, — молодые люди в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Чаще всех к профессиональному переобучению оказываются готовы специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).
При этом, согласно опросу, 31% уфимцев не согласны или скорее не согласны менять сферу деятельности, а еще 18% хотели бы получить новую профессию, но не имеют возможности пройти переобучение по ряду причин. Из них 24% во всем винят нехватку времени из-за личных или рабочих обязанностей. Именно эти обстоятельства мешают им посвятить себя обучению. 18% респондентов не хотят проходить переобучение по причине стабильности и безопасности на текущем месте работы — они не убеждены, что на рынке для них найдется что-то лучшее в новой профессии.
Еще одной распространенной причиной (13%) является неуверенность в выборе новой деятельности или сферы для переобучения, а столько же (13%) опасаются перемен и неизвестности.