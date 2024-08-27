«Авито Работа»: Средний житель Уфы меняет профессию не реже трех раз за жизнь

Большинству уфимцев свой карьерный путь приходилось менять хотя бы раз в жизни. Причем однажды на такой шаг пошли 12% участников опроса, дважды это делали 23% опрошенных, трижды — 20% респондентов, четыре раза сменить профессию пришлось 8% человек, а пять и более раз за жизнь переквалификацию проходили 3% уфимцев. 30% респондентов ни разу не пытались изменить сферу деятельности — закономерно, что чаще других возрастных групп такой ответ давали респонденты в возрасте 18–24 лет (38%). Кроме того, верность своей профессии сохраняли респонденты старше 65 лет — об этом говорили 28% респондентов этой возрастной группы.