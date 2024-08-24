ЕР участвует в планировании бюджета 2025–2027

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Председатель партии Дмитрий Медведев в своем выступлении на встрече с федеральными министрами в рамках заседания программной комиссии обратился к теме подготовки федерального бюджета на 2025–2027 годы, а также коснулся вопросов финансирования положений народной программы «Единой России». Он добавил, что партия принимает самое серьезное участие в разработке бюджета, пишет newsnn.ru
Говоря о народной программе ЕР, глава партии Дмитрий Медведев заверил, что приоритетные положения этой программы по-прежнему неизменны, а первоочередная задача заключается в том, чтобы предоставить гарантии обороноспособности и безопасности государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, их семьям.
По словам Медведева, актуальность имеют другие задачи, которые партии важно держать на контроле.
Дмитрий Медведев также рассказал об открытии государственного фонда поддержки участников СВО, размеры финансирования которого в следующем году сохранятся на неизменном уровне. С точки зрения Медведева, вопросы развития новых регионов играют приоритетную роль для партии.
Председатель партии пояснил, что в «Единой России» настроены на продолжение выполнения всех социальных обязательств перед россиянами. Семьям с детьми «Единая Россия» адресует последовательную поддержку. И в последующие годы эта политика не должна претерпеть изменений. Средства на обеспечение семейной ипотеки предполагают внести в новый бюджет.
Реализации социальной части национальных целей развития страны, определенных президентом, уделят особое внимание. По этим направлениям партия уже достигла значительных результатов. В частности, к программе капитального ремонта школ в этом году присоединились более тысячи учебных заведений. К участию в этой программе планируется привлечь и новые регионы.
По информации главы ЕР, средства на дальнейшую реализацию программы будут включены в новый бюджет. Ежегодно на реализацию программы направляют около 60 миллиардов рублей, и она, как и другие социальные программы, в будущем продолжит развитие.
По данным сайта «Единой России», особой поддержкой при работе над бюджетом партии будут пользоваться регионы. Дмитрий Медведев также сообщил, что у «Единой России» имеются обязанности по предоставлению отчетов о выполнении своих социальных обязательств. За последние шесть месяцев поправки партии способствовали наращиванию финансового обеспечения на 165 миллиардов рублей.
«При поддержке „Единой России“ определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ — 7,2 миллиарда рублей. На комплексное развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. За счёт новых субсидий почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе „Семейная ипотека“, — рассказал Дмитрий Медведев. С 2024 года больше пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями стали получать бесплатное лекарственное обеспечение. Объемы финансирования бесплатного горячего питания в начальной школе увеличились на 3,5 миллиарда рублей. Это решение обеспечит питанием семь миллионов детей ежегодно, подвел итог глава ЕР.