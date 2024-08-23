В Уфе впервые пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По словам руководителя организатора фестиваля Павла Майорова, цель «Винограда» в популяризации в стране культуры осознанного потребления — локальных продуктов, внутреннего туризма, культуры и искусства.
— Сам формат фестиваля, с одной стороны, не является локальным, а с другой — не исходит из федерального центра. «Виноград» вырос на юге России, и путешествует по регионам — скажем так, в обход Москвы и Петербурга, — отметил Павел Майоров.
В рамках программы «Винограда» пройдут концерты, кинопоказы, театральные перформансы, научно-популярные лекции, а также ярмарка отечественных продуктов — из южных регионов страны и башкирских производителей. На площадках мероприятия выступят эксперты смежных тематических областей — речь пойдет о селекции винограда в Башкирии, о внутреннем туризме и темах, связанных с сельским хозяйством и наукой, в том числе из НИЦ «Курчатовский институт».
— У многих возникает вопрос, какое отношение к фестивалю имеет Курчатовский институт, который занимается вопросами ядерной физики и атомной энергетики. Дело в том, что он занимается продовольственной безопасностью, генетикой и вопросами, связанными с развитием сельского хозяйства. И в этом смысле генетическое развитие винограда как сельскохозяйственной культуры тоже находится в ведении института, — прокомментировал Павел Майоров.
Как добавляют в Центре сельскохозяйственного консультирования РБ, в рамках фестиваля будет представлена кухня регионов России. Особое место займет семейная зона с играми, представлениями и научными мастер-классами для детей и родителей. На образовательной площадке выступят ведущие эксперты, ученые и искусствоведы.