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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В Уфе появился сервис для покупки авто с пробегом у дилеров

В Уфе появился сервис для покупки авто с пробегом у дилеров

23 августа 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
Теперь ознакомиться с состоянием машины до покупки можно будет онлайн.

Новый сервис называется «Селект», доступ к нему предоставляется бесплатно через приложение«Авито», сообщили в пресс-службе онлайн-платформы. В нем можно выбрать машину у проверенного платформой дилера по той цене, которая указана в объявлении. Ознакомиться с состоянием автомобиля и забронировать его можно будет онлайн в приложении, а сделку сопроводит персональный менеджер, сообщил глава направления «Транзакционная модель» в «Авито Авто» Эдуард Ефремов.

В августе текущего года на платформе «Авито Авто» провели опрос в Приволжском федеральном округе. Согласно его результатам, для 68 процентов опрошенных процессом покупки автомобиля связан с определенными опасениями. Среди причин отказа от покупки называют сомнения в истории автомобиля, неуверенность в продавце и надежности деталей автомобиля, а также сложность в оформлении документов. Среди полезных услуг респонденты обозначили предоставление документов на транспортное средство, помощь и консультацию при осмотре авто, тест-драйв и содействие в оформлении документов.

На сегодняшний день сервис «Селект» работает с автодилерами не только из Уфы, но ещё и из Ижевска, Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы и Екатеринбурга. Запустить сервис по всей России планируется до конца 2025 года.

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