В Уфе появился сервис для покупки авто с пробегом у дилеров

В августе текущего года на платформе «Авито Авто» провели опрос в Приволжском федеральном округе. Согласно его результатам, для 68 процентов опрошенных процессом покупки автомобиля связан с определенными опасениями. Среди причин отказа от покупки называют сомнения в истории автомобиля, неуверенность в продавце и надежности деталей автомобиля, а также сложность в оформлении документов. Среди полезных услуг респонденты обозначили предоставление документов на транспортное средство, помощь и консультацию при осмотре авто, тест-драйв и содействие в оформлении документов.