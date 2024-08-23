«Авито Путешествия» теперь в АТАГ!

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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В рамках АТАГ платформа будет заниматься совершенствованием отраслевой экспертизы и обеспечивать содействие внедрению инновационных технологий в туристическую отрасль.
В августе сервис стал участником АТАГ. Такой шаг был обусловлен заинтересованностью компании в том, чтобы нормативно-правовое поле формировалось с учетом баланса интересов субъектов рынка и частного бизнеса, который представлен на платформе.
Наряду с другими членами объединения «Авито Путешествия» будут работать над тем, чтобы укрепить механизмы саморегулирования. Кроме этого, сервис намерен заниматься внедрением технологических практик, позволяющих улучшить потребительский опыт. Также сервис будет взаимодействовать с органами власти на этапе мониторинга и анализа законопроектов и трендов современного рынка. Вместе с другими игроками рынка сервис будет доносить до целевых аудиторий позицию предпринимательского сообщества, а также участвовать в исследованиях и заниматься популяризацией онлайн-инструментов для сферы туризма.
Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, компания достаточно давно сотрудничает с коллегами по вопросам, которые имеют отношение к развитию рынка туризма. Присоединение к ассоциации и участие в ее повестке позволяет повысить эффективность этой работы и придать ей большую направленность. Так, для компании важно, чтобы путешествия внутри страны были комфортными и безопасными. Как сообщил Кромочкин, рынок посуточного жилья и гостиниц стремительно растет. Согласно прогнозам, к 2030 году он превысит 1,5 триллиона рублей. На фоне этой тенденции диалог между компаниями представляет особую важность. Эта ниша должна развиваться цивилизованно. При этом необходимо создать такие условия ведения предпринимательской деятельности и правовое регулирование, которые поощряли бы честную конкуренцию между участниками рынка.
Членство в АТАГ — один из бизнес-инструментов, позволяющих с высокой долей эффективности доносить позицию до органов власти во время подготовки новых законопроектов. Например, влияние через ассоциацию может пригодиться в свете дискуссий о введении регулирования рынка интернет-тревел-агентств, а также дополнительного контроля посуточной аренды частного жилья, предлагаемого на рынке.