«Авито Путешествия» теперь в АТАГ!

Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, компания достаточно давно сотрудничает с коллегами по вопросам, которые имеют отношение к развитию рынка туризма. Присоединение к ассоциации и участие в ее повестке позволяет повысить эффективность этой работы и придать ей большую направленность. Так, для компании важно, чтобы путешествия внутри страны были комфортными и безопасными. Как сообщил Кромочкин, рынок посуточного жилья и гостиниц стремительно растет. Согласно прогнозам, к 2030 году он превысит 1,5 триллиона рублей. На фоне этой тенденции диалог между компаниями представляет особую важность. Эта ниша должна развиваться цивилизованно. При этом необходимо создать такие условия ведения предпринимательской деятельности и правовое регулирование, которые поощряли бы честную конкуренцию между участниками рынка.