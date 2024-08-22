Ученые: мозг пациентов в коме демонстрирует активность при общении

Как пишет newkhakasiya.online, исследователи изучали когнитивные способности людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагировали на разговоры. Пациентов просили представить, как они двигают рукой или играют в теннис, и у четверти из них мозг начал проявлять активность. Вопросы повторялись по шесть — восемь раз. Мозговая реакция была идентична реакции у здоровых людей.