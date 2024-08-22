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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Ученые: мозг пациентов в коме демонстрирует активность при общении

Ученые: мозг пациентов в коме демонстрирует активность при общении

22 августа 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Мозговая активность пациентов, находящихся в коме, позволяет им воспринимать, понимать и даже отвечать на внешние стимулы.

Как пишет newkhakasiya.online, исследователи изучали когнитивные способности людей в коматозном состоянии, которые внешне не реагировали на разговоры. Пациентов просили представить, как они двигают рукой или играют в теннис, и у четверти из них мозг начал проявлять активность. Вопросы повторялись по шесть — восемь раз. Мозговая реакция была идентична реакции у здоровых людей.

По мнению ученых, использование компьютеров и нейросетей может значительно улучшить качество жизни таких пациентов. Однако лишь немногие медицинские центры в мире способны выявить эти уровни сознательной активности. Чтобы решить эту проблему, ученые работают над упрощением своих методов.

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