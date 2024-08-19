Диетолог Королева объяснила, почему для крепкого здоровья нужно питаться разнообразно

«Конечно, для того чтобы жить долго и иметь качественно работающий организм, мы должны питаться очень разнообразно. И в корзине для нашего питания должны быть продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные при их переносимости, источники полноценного белка как из состава творога, так и из состава мяса, птицы и рыбы, а также сезонные ягоды, фрукты, овощи, свежая зелень и так далее. Все это мы должны употреблять равномерно, распределять в течение дня, чтобы накормить всех представителей своей микрофлоры. Наш микробиом — это огромный, многомиллиардный отряд, и у каждого его представителя, безусловно, есть свои хотелки. Все их надо удовлетворить, чтобы иметь высокий иммунитет, эффективную работу мозга и всех систем организма», — говорит специалист.