Диетолог Королева объяснила, почему для крепкого здоровья нужно питаться разнообразно

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
К примеру, пресыщение красным мясом и накопление белков из его состава чревато нарушением процесса естественной детоксикации организма. О том, почему так важно поддерживать разнообразие в рационе, Общественной службе новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«У каждого представителя нашего микробиома, безусловно, есть свои хотелки»
«Конечно, для того чтобы жить долго и иметь качественно работающий организм, мы должны питаться очень разнообразно. И в корзине для нашего питания должны быть продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные при их переносимости, источники полноценного белка как из состава творога, так и из состава мяса, птицы и рыбы, а также сезонные ягоды, фрукты, овощи, свежая зелень и так далее. Все это мы должны употреблять равномерно, распределять в течение дня, чтобы накормить всех представителей своей микрофлоры. Наш микробиом — это огромный, многомиллиардный отряд, и у каждого его представителя, безусловно, есть свои хотелки. Все их надо удовлетворить, чтобы иметь высокий иммунитет, эффективную работу мозга и всех систем организма», — говорит специалист.
По словам Королевой, употребление ограниченной группы продуктов, а то и только одного продукта, допустимо лишь в рамках кратковременных диетических программ. В нормальном же режиме, каждый день питаясь одними и теми же продуктами, человек будет просто недополучать ценные микроэлементы, либо вовсе навредит своему здоровью.
«Взрывается так называемая mTOR-система»
«Например, красное мясо — это замечательный источник полноценного белка, который в составе содержит гемовое железо, большое количество витаминов группы B и массу других компонентов. Но даже такой продукт — это не всегда здорово. Источники белка и все пептидные цепочки, которые в большом количестве попадают в организм при чрезмерном употреблении мяса, поступая в клетку, нарушают процессы, происходящие на внутриклеточном уровне. То есть клетка и ее ферменты как бы не понимают, почему в таком избытке поступают пептидные цепочки и молекулы одного и того же происхождения. В результате взрывается так называемая mTOR-система — клетка перестает качественно функционировать, нарушается процесс естественной детоксикации организма. Когда человек пресыщается одним и тем же продуктом, обязательно будут, как следствие, определенные поломки в организме и нарушения функций тех или иных систем», — говорит собеседница издания.
Разумеется, злоупотреблять не стоит и теми продуктами, которые традиционно считаются «вредными». Например, избыточное потребление сладостей чревато развитием инсулинорезистентности, преждевременным старением и развитием сахарного диабета, указала диетолог. Аналогично чрезмерная любовь к рафинированным продуктам с содержанием трансглютаминазы — она же «мясной клей» — ведет к напылению в организме белковых связок, которые тот переработать не в состоянии за неимением нужных ферментов. Как итог — нарушение иммунной системы, аутоиммунные заболевания и когнитивная дисфункция, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
«Будут какие-то дефициты»
Все это отягощается тем, что отдавая предпочтение одной группе продуктов и игнорируя другие, человек не будет получать достаточно полезных микроэлементов. Причем это относится и к растительной пище — например, активно употребляя овощи, человек не должен забывать и о зелени с фруктами, подчеркнула Королева. Только так можно из состава пищи получить достаточное количество антиоксидантов, витаминов, прогормонов, а также пищевых волокон, необходимых для поддержания микробиома, указала она.
«Только в разнообразии мы можем получить все необходимые компоненты, которые востребованы в нашем организме. Если мы будем отдавать предпочтение только небольшой группе продуктов, однозначно, как следствие, в организме будут возникать дефициты по разным позициям. Например, по полноценным источникам белка — это к вопросу о веганстве и вегетарианстве — по источникам витаминов группы B, источникам минеральных веществ, источникам пищевых волокон и так далее. Обязательно будут какие-то дефициты», — резюмировала врач.