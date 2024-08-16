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Мультиадреса стали доступны уфимским продавцам в интернете

Мультиадреса стали доступны уфимским продавцам в интернете

16 августа 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Сервис для размещения объявлений «Авито» запустил новую функцию, позволяющую продавцам указывать несколько адресов точек продаж в одном объявлении. Сейчас она доступна в категориях «Запчасти», «Мебель», «Ремонт и строительство», сообщили в пресс-службе сервиса.

Опция доступна пользователям сайта объявлений. На данный момент она работает в тестовом режиме в трех категориях: «Запчасти», «Мебель», «Ремонт и строительство».

Испытать ее могут жители Башкортостана, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей. По итогам теста будет приниматься решение о расширении функционала на другие регионы России. Отметим, что покупатели смогут видеть все адреса из объявления, но первой отобразится ближайшая к нему точка.

По словам директора по продукту «Авито» Ивана Зимина, ежедневно на платформе совершаются более полумиллиона сделок, и у многих продавцов может быть по несколько точек продаж в одном городе. Ранее, чтобы рассказать об этом, им приходилось создавать дубликаты объявлений, а они не отличались эффективностью и ухудшали опыт покупателей, отмечает эксперт.

«Теперь же пользователи смогут добавлять в объявления до 10 адресов. Для продавцов новая функция дает возможность как сократить время на подачу объявлений по разным адресам, так и увеличить окупаемость своего бюджета на продвижение. Что касается покупателя, то он выиграет от более разнообразной выдачи и возможности увидеть в одном объявлении все доступные точки продаж», — говорит Зимин.

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