Мультиадреса стали доступны уфимским продавцам в интернете

«Теперь же пользователи смогут добавлять в объявления до 10 адресов. Для продавцов новая функция дает возможность как сократить время на подачу объявлений по разным адресам, так и увеличить окупаемость своего бюджета на продвижение. Что касается покупателя, то он выиграет от более разнообразной выдачи и возможности увидеть в одном объявлении все доступные точки продаж», — говорит Зимин.