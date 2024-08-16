Мультиадреса стали доступны уфимским продавцам в интернете

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Опция доступна пользователям сайта объявлений. На данный момент она работает в тестовом режиме в трех категориях: «Запчасти», «Мебель», «Ремонт и строительство».
Испытать ее могут жители Башкортостана, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей. По итогам теста будет приниматься решение о расширении функционала на другие регионы России. Отметим, что покупатели смогут видеть все адреса из объявления, но первой отобразится ближайшая к нему точка.
По словам директора по продукту «Авито» Ивана Зимина, ежедневно на платформе совершаются более полумиллиона сделок, и у многих продавцов может быть по несколько точек продаж в одном городе. Ранее, чтобы рассказать об этом, им приходилось создавать дубликаты объявлений, а они не отличались эффективностью и ухудшали опыт покупателей, отмечает эксперт.
«Теперь же пользователи смогут добавлять в объявления до 10 адресов. Для продавцов новая функция дает возможность как сократить время на подачу объявлений по разным адресам, так и увеличить окупаемость своего бюджета на продвижение. Что касается покупателя, то он выиграет от более разнообразной выдачи и возможности увидеть в одном объявлении все доступные точки продаж», — говорит Зимин.