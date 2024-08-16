Более 60 региональных отделений ЕР задействованы в помощи Курской области

Врио секретаря генерального совета отметил, что в большинстве ПВР созданы комфортные условия для временного пребывания эвакуированных жителей. В настоящее время в столице региона активно работают около 70 участников движений «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота». Они занимаются маршрутизацией потока людей, сортировкой и распределением гумпомощи. Добровольцы из различных уголков страны, от южных регионов до Дальнего Востока, принимают активное участие в этой деятельности. По словам Якушева, количество волонтеров увеличивается ежедневно.