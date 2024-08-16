Более 60 региональных отделений ЕР задействованы в помощи Курской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Партия организовала доставку гуманитарных грузов для пострадавших жителей региона с 7 августа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев во время своего визита в Курскую область. Якушев вместе с Алексеем Смирновым, врио главы Курской области, исполняющим обязанности секретаря Курского отделения ЕР, оценили деятельность центра распределения гумпомощи. Также они выяснили, в чем в первую очередь нуждаются находящиеся в ПВР эвакуированные жители, передает newsnn.ru.
Евгений Маслов, руководитель регисполкома «Единой России», и Антон Демидов, глава добровольческого движения «Молодая Гвардия Единой России», занимаются координацией работы центра распределения гумпомощи.
Якушев напомнил о поручении Дмитрия Медведева о необходимости оперативной реакции партии на все вопросы, связанные с помощью пострадавшим жителям региона. Такое указание председатель «Единой России» дал 13 августа в ходе ВКС, посвященной ситуации в Курской области. По словам секретаря генсовета ЕР, у партии имеются все необходимые ресурсы и инфраструктура для выполнения данной задачи.
При участии Владимира Якушева, МГЕР и волонтеров «Единой России» была организована доставка микроволновок и холодильников в два крупных ПВР. Также в эти пункты были доставлены фрукты, сладости для детей и бытовая химия.
Врио секретаря генерального совета отметил, что в большинстве ПВР созданы комфортные условия для временного пребывания эвакуированных жителей. В настоящее время в столице региона активно работают около 70 участников движений «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота». Они занимаются маршрутизацией потока людей, сортировкой и распределением гумпомощи. Добровольцы из различных уголков страны, от южных регионов до Дальнего Востока, принимают активное участие в этой деятельности. По словам Якушева, количество волонтеров увеличивается ежедневно.
Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Следует отметить, что медикам Курской области также предоставляется помощь. Так, им предоставлены РЭБ для установки на машины скорой помощи, а также вода, продовольствие, бытовая техника.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, адресная помощь оказывается жителям Рыльска. Добровольцы МГЕР активно участвуют в эвакуации населения из пострадавшего от обстрела населенного пункта.
Как сказал Якушев, задача партии состоит в том, чтобы помочь людям. С первых часов вторжения ВСУ на территорию региона ЕР занимается этой работой.