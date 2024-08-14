mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Вирусолог Чепурнов заявил, что вспышка COVID-19 не грозит очередной самоизоляцией

14 августа 2024, 18:20
Вирусолог отметил, что штаммы коронавируса со временем становятся всё слабее и менее опасными для жизни заболевших. Поэтому необходимости возвращения к жестким мерам, которые практиковались ранее, нет.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «Ридусом» прокомментировал резкий скачок заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что новые вариант коронавируса становятся всё слабее, несмотря на серьезный прирост заболеваемости.

Чепурнов отметил, что практика последних лет подтверждает теорию постепенного ослабления различных вариантов COVID-19. Он продолжает оставаться периодически усиливающимся возбудителем. Вирусолог добавил, что современные пики заболеваемости несравнимы с увеличением числа заболевших во время пандемии.

Собеседник издания считает, что в будущем необходимости к введению жестких мер, которые практиковались во время пандемии, не будет. Однако, возможности того, что в будущем снова будет введен масочный режим, социальная дистанция и самоизоляция, он не исключил. По его словам, возможна рекомбинация со старыми вариантами коронавируса, которая усилит тяжесть течения заболевания.

Подпишитесь
Школьникам запретили мобильники в Башкирии
Сегодня, 06:38
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
Сегодня, 06:25
Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек
Сегодня, 05:53
В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле
Сегодня, 05:48
Когда в Башкирии закончатся дожди
Сегодня, 08:19
Щука-богатырь водится в Башкирии
Сегодня, 05:10