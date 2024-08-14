Вирусолог Чепурнов заявил, что вспышка COVID-19 не грозит очередной самоизоляцией

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «Ридусом» прокомментировал резкий скачок заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что новые вариант коронавируса становятся всё слабее, несмотря на серьезный прирост заболеваемости.
Чепурнов отметил, что практика последних лет подтверждает теорию постепенного ослабления различных вариантов COVID-19. Он продолжает оставаться периодически усиливающимся возбудителем. Вирусолог добавил, что современные пики заболеваемости несравнимы с увеличением числа заболевших во время пандемии.
Собеседник издания считает, что в будущем необходимости к введению жестких мер, которые практиковались во время пандемии, не будет. Однако, возможности того, что в будущем снова будет введен масочный режим, социальная дистанция и самоизоляция, он не исключил. По его словам, возможна рекомбинация со старыми вариантами коронавируса, которая усилит тяжесть течения заболевания.