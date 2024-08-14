Вирусолог Чепурнов заявил, что вспышка COVID-19 не грозит очередной самоизоляцией

Собеседник издания считает, что в будущем необходимости к введению жестких мер, которые практиковались во время пандемии, не будет. Однако, возможности того, что в будущем снова будет введен масочный режим, социальная дистанция и самоизоляция, он не исключил. По его словам, возможна рекомбинация со старыми вариантами коронавируса, которая усилит тяжесть течения заболевания.