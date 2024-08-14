Семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу» прошел в Перми при участии ПЦБК и РСБИ

Фестиваль стал первым мероприятием, организованным молодежно-спортивным движением «Лига ПЦБК». На площадке праздника прошло множество мастер-классов, включая обучение метанию ножей и управлению дронами. Лучших участников наградили медалями и ценными призами. Пермская ЦБК активно проводит спортивные мероприятия в Голованове. Дети бесплатно посещают различные секции во Дворце культуры «Бумажник», сообщает properm.ru. В 2024 году в этом районе при поддержке компании и РСБИ планируется начать развитие спортивных единоборств. Отметим, что ПЦБК и РСБИ совместно организовали движение «Лига ПЦБК».