Семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу» прошел в Перми при участии ПЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Фестиваль стал первым мероприятием, организованным молодежно-спортивным движением «Лига ПЦБК». На площадке праздника прошло множество мастер-классов, включая обучение метанию ножей и управлению дронами. Лучших участников наградили медалями и ценными призами. Пермская ЦБК активно проводит спортивные мероприятия в Голованове. Дети бесплатно посещают различные секции во Дворце культуры «Бумажник», сообщает properm.ru. В 2024 году в этом районе при поддержке компании и РСБИ планируется начать развитие спортивных единоборств. Отметим, что ПЦБК и РСБИ совместно организовали движение «Лига ПЦБК».
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков рассказал, что у компании уже есть опыт реализации спортивных проектов. Например, с 2021 года дети из Голованова посещают занятия, которые проводят воспитанники хоккейного клуба «Молот». Глава ПЦБК подчеркнул важность предоставления возможностей для занятий спортом детей, включая развитие патриотизма через изучение боевых искусств.
Цели и задачи «Лиги ПЦБК» содержатся в соглашении, подписанном между Пермской ЦБК, РСБИ и школой № 123. Флаг движения стал символом дружбы. Его вручил кадетам школы исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. По его словам, объединение заинтересовано в патриотическом воспитании молодежи и развитии боевых искусств.
На открытии фестиваля присутствовали представители министерства физической культуры и спорта Пермского края, штаба общественной поддержки региона и районной администрации. Особое внимание было уделено патриотической составляющей.
На площадке мероприятия выступили спортсмены из региональных спортивных федераций различных видов единоборств, а также из центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль «Za Победу» был приурочен к Дню физкультурника и Году семьи, объявленному в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки из микрорайона Голованово смогут встретиться с тренерами и записаться в секции, которые выберут.