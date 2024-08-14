При поддержке Сбера в Крыму прошла реконструкция культурных объектов

В рамках реконструкции были обновлены фасады дома для служащих и реконструированы подпорные стены. Территорию храма озеленили и построили вымощенные дорожки. Также были построены парковка и специальный амфитеатр. В Сбере отметили, что храм после реконструкции станет не только духовным центром, но и туристическим объектом. Он является памятником архитектуры и истории и охраняется как объект культурного наследия.