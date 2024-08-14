При поддержке Сбера в Крыму прошла реконструкция культурных объектов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Церемония открытия храма состоялась 13 августа. Участие в ней приняли глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент и председатель правления банка Герман Греф. Сбер принимал участие в работах по благоустройству прилегающей территории. Об этом пишет RG.RU.
В рамках реконструкции были обновлены фасады дома для служащих и реконструированы подпорные стены. Территорию храма озеленили и построили вымощенные дорожки. Также были построены парковка и специальный амфитеатр. В Сбере отметили, что храм после реконструкции станет не только духовным центром, но и туристическим объектом. Он является памятником архитектуры и истории и охраняется как объект культурного наследия.
Восстановление храма Архангела Михаила стало возможно благодаря меценатам. Реконструкция является лишь одним из примеров благотворительной деятельности Сбера в Алупке. Банк также поможет с реконструкцией одного из шедевров эпохи романтизма — парка Воронцовского дворца. В Сбере рассказали, что на средства банка будут установлены ограждения и кованые ворота, отреставрированы стены, восстановлены парковые дорожки и проведен ряд других работ.
После завершения курортного сезона банк в рамках благотворительных проектов поможет в благоустройстве детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкции лодочной станции и кафе.
Также 13 августа на плато Ай-Петри была открыта композиция «Шепот гор», которая стала одной из десяти, которые различным городам Крыма подарят территориальные банки Сбербанка.