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При поддержке Сбера в Крыму прошла реконструкция культурных объектов

При поддержке Сбера в Крыму прошла реконструкция культурных объектов

14 августа 2024, 11:57
Фото: Пресс-служба Республики Крым
Храм Архангела Михаила в Алупке, который входит в состав Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, открыл свои двери для прихожан после реставрации.

Церемония открытия храма состоялась 13 августа. Участие в ней приняли глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент и председатель правления банка Герман Греф. Сбер принимал участие в работах по благоустройству прилегающей территории. Об этом пишет RG.RU.

В рамках реконструкции были обновлены фасады дома для служащих и реконструированы подпорные стены. Территорию храма озеленили и построили вымощенные дорожки. Также были построены парковка и специальный амфитеатр. В Сбере отметили, что храм после реконструкции станет не только духовным центром, но и туристическим объектом. Он является памятником архитектуры и истории и охраняется как объект культурного наследия.

Восстановление храма Архангела Михаила стало возможно благодаря меценатам. Реконструкция является лишь одним из примеров благотворительной деятельности Сбера в Алупке. Банк также поможет с реконструкцией одного из шедевров эпохи романтизма — парка Воронцовского дворца. В Сбере рассказали, что на средства банка будут установлены ограждения и кованые ворота, отреставрированы стены, восстановлены парковые дорожки и проведен ряд других работ.

После завершения курортного сезона банк в рамках благотворительных проектов поможет в благоустройстве детского пляжа и Воронцовских купален, а также реконструкции лодочной станции и кафе.

Также 13 августа на плато Ай-Петри была открыта композиция «Шепот гор», которая стала одной из десяти, которые различным городам Крыма подарят территориальные банки Сбербанка.

#Общество
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