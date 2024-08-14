Ландшафтный дизайнер: мы разучились выращивать деревья

Растение же надо не просто посадить, а сделать так, чтобы оно прижилось. Не хватает ухода и квалифицированных кадров. С этим у нас тоже произошёл провал. Раньше в каждом ЖЭКе были свои озеленители, агрономы, люди с растениеводческим образованием.