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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в Нью-Йорке 26 октября 2022 года

Дрю Бэрримор: Успешный экранный тандем с Адамом Сэндлером основан на любви и юморе

14 августа 2024, 17:26
Фото: Крейг Барритт / Getty
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в Нью-Йорке 26 октября 2022 года
Актриса Дрю Бэрримор раскрыла секрет, что романтическая комедия «50 первых поцелуев», где она снималась с Адамом Сэндлером 20 лет назад, сначала имела другое название и должна была закончиться более драматично. Актриса также рассказала, как их экранной паре удавалось так искренне показывать чувства.

Как сообщает newia.ru, «50 первых поцелуев» стали вторым фильмом для Сэндлера и Бэрримор, где они играли влюбленных. Первым стал «Певец на свадьбе» (1998), а позже, в 2014 году, на экран вышли «Смешанные».

Когда речь зашла про экранную химию, Бэрримор отметила, что изображаемые ими чувства основаны на реальной симпатии, любви, восхищении и юморе. Актриса отметила, что именно совместные съемки стали для нее подходящей возможностью открыто и искренне продемонстрировать свое восхищение партнером по площадке.

История, показанная в кинокартине «50 первых поцелуев», происходит на Гавайях. Бэрримор предстала перед зрителями в роли девушки Люси с провалами в памяти, которая старается построить отношения с морским ветеринаром Генри в исполнении Сэндлера.

По мере происходящих на экране событий Генри принимает решение ежедневно показывать Люси видео, чтобы она имела представление об их отношениях.

«Первоначальный финал был для Генри таким: „Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни“, — раскрыла задумку альтернативного финала Бэрримор в собственном шоу. — И Генри уходит, а потом возвращается, заходит в ресторан, просто садится и говорит: „Привет, я Генри“. И фильм заканчивается», — рассказала о первоначальной концовке актриса.

 

Соведущего Бэрримор Росса Мэтьюза удивил такой возможный поворот сюжета. Он поблагодарил создателей фильма за то реальное завершение истории любви, которое так полюбилось зрителям.

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