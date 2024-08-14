Дрю Бэрримор: Успешный экранный тандем с Адамом Сэндлером основан на любви и юморе

«Первоначальный финал был для Генри таким: „Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни“, — раскрыла задумку альтернативного финала Бэрримор в собственном шоу. — И Генри уходит, а потом возвращается, заходит в ресторан, просто садится и говорит: „Привет, я Генри“. И фильм заканчивается», — рассказала о первоначальной концовке актриса.