Врач-рефлексотерапевт рассказал о задачах китайской медицины

— Я думаю, это касается любых крупных городов. Если мы отъедем куда-нибудь подальше, там фастфуд особо не распространён. Это продукт, характерный именно для крупных городов, где у людей действительно нет времени на приготовление пищи. Но надо сказать, что в Москве огромное количество альтернативных вариантов и фастфуд далеко не на первом месте: можно заказать продукты, можно оформить доставку из ресторанов, тех же индийских или китайских. Я думаю, что фастфуд, не такой…