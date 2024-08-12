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Posted 12 августа, 13:10

Published 12 августа, 13:10

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Потанину предложили возглавить попечительский совет Центрального университета

Потанину предложили возглавить попечительский совет Центрального университета

12 августа 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Центральный университет сформирует попечительский совет для содействия в развитии и укреплении связей с другими учебными заведениями и бизнес-структурами. Ректор Евгений Ивашкевич предложил Владимиру Потанину, известному предпринимателю, возглавить этот совет.

В этом году университет планирует принять около 500 студентов на программы бакалавриата и начать новый набор на магистратуру. Совет будет отвечать за улучшение материально-технической базы и привлечение финансирования. Ректор считает, что опыт Владимира Потанина в образовательных проектах и привлечении инвестиций окажет значительную помощь университету, сообщает interfax.ru.

Представители университета отметили, что Владимир Потанин активно вкладывает средства в финтех и понимает потребности рынка в квалифицированных IT-специалистах и высоких технологиях.

Отмечается, что университет является первым в России, работающим по модели STEM и созданным при участии крупнейших российских компаний, таких как Т-Банк, «Норникель», «Росатом», Газпромбанк, МТС, «Сибур» и других. Задача университета и его партнеров состоит в том, чтобы удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированные кадры в ключевых технологических отраслях.

Владимир Потанин подчеркнул, что развитие высоких технологий и искусственного интеллекта имеет крайне важное значение для будущего России на международной арене. Поэтому подготовка профессионалов для этих отраслей становится стратегическим приоритетом. Он выразил готовность возглавить попечительский совет и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей.

Образовательные программы университета включают бизнес-экспертизу и актуальные знания, чтобы выпускники были готовы работать в современных ИТ-компаниях.

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