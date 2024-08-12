Потанину предложили возглавить попечительский совет Центрального университета

Posted 12 августа, 13:10
Published 12 августа, 13:10
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В этом году университет планирует принять около 500 студентов на программы бакалавриата и начать новый набор на магистратуру. Совет будет отвечать за улучшение материально-технической базы и привлечение финансирования. Ректор считает, что опыт Владимира Потанина в образовательных проектах и привлечении инвестиций окажет значительную помощь университету, сообщает interfax.ru.
Представители университета отметили, что Владимир Потанин активно вкладывает средства в финтех и понимает потребности рынка в квалифицированных IT-специалистах и высоких технологиях.
Отмечается, что университет является первым в России, работающим по модели STEM и созданным при участии крупнейших российских компаний, таких как Т-Банк, «Норникель», «Росатом», Газпромбанк, МТС, «Сибур» и других. Задача университета и его партнеров состоит в том, чтобы удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированные кадры в ключевых технологических отраслях.
Владимир Потанин подчеркнул, что развитие высоких технологий и искусственного интеллекта имеет крайне важное значение для будущего России на международной арене. Поэтому подготовка профессионалов для этих отраслей становится стратегическим приоритетом. Он выразил готовность возглавить попечительский совет и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей.
Образовательные программы университета включают бизнес-экспертизу и актуальные знания, чтобы выпускники были готовы работать в современных ИТ-компаниях.