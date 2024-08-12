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МСП легкой промышленности с господдержкой привлекли около 15,7 млрд рублей

МСП легкой промышленности с господдержкой привлекли около 15,7 млрд рублей

12 августа 2024, 09:18
Фото: freepik
За первую половину 2024 года почти 15,7 миллиарда рублей по 900 кредитам удалось привлечь компаниям в сфере легкой промышленности на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций.

Из этих средств более 10 миллиардов рублей получили малые и микропредприятия, для которых сложнее всего было привлекать банковское финансирование. Рост в количестве поддержанных кредитов составил 33%, объем поддержки остался на уровне 2023 года, сообщает РИА Новости.

Среди регионов, лидирующих по оказанной финансовой господдержке, — Москва (2,9 миллиарда рублей), Ивановская область (2,2 миллиарда рублей), Московская область (1,1 миллиарда рублей), Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 миллиарда рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 миллиарда рублей).

Также более 200 компаний присоединились к участию в проекте «МСП шьет», в рамках которого ими была получена поддержка в сбыте продукции и сопровождение по мерам государственной поддержки.

Проект «МСП шьет» запустили в начале 2024 года с целью развития отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода работы проекта прошло два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

12 компаний получили возможность продавать свои бренды на площадке универмага, это производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.

В рамках проекта также состоялся акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы вели работу по привлечению клиентов, оптимизации затрат на бизнес-процессы, развитию маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начал работу на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, продажи в которых выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi нарастила число заказов на 30%.

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