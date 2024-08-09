РЭО выступил за экологическое воспитание россиян со школы

В рамках данной инициативы РЭО предложил Министерству просвещения содействовать в разработке методических рекомендаций по экологической подготовке к учебному году. В этих рекомендациях можно предложить покупать канцелярские принадлежности из переработанных материалов, сдавать старую школьную форму на переработку, использовать многоразовую тару для напитков и еды, изучить возможности экодобровольческой деятельности для детей и составлять календарь экологических мероприятий.