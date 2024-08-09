РЭО выступил за экологическое воспитание россиян со школы

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул значимость систематического обучения правилам обращения с отходами для формирования циклической экономики в России. По его словам, за последние пять лет РЭО привлек к раздельному сбору отходов миллионы россиян. Теперь подобная задача стоит перед образовательными учреждениями, где формируется новая культура потребления, передает 56orb.ru.
В рамках данной инициативы РЭО предложил Министерству просвещения содействовать в разработке методических рекомендаций по экологической подготовке к учебному году. В этих рекомендациях можно предложить покупать канцелярские принадлежности из переработанных материалов, сдавать старую школьную форму на переработку, использовать многоразовую тару для напитков и еды, изучить возможности экодобровольческой деятельности для детей и составлять календарь экологических мероприятий.
Одним из таких мероприятий может стать конкурс «Зеленая премия» — это конкурс лучших экологических проектов, которые могут реализовываться в учебных заведениях, внутри семей учеников, учениками и студентами лично, сообщил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.
Это сотрудничество поможет сделать подготовку к 1 сентября важным инструментом формирования экологической культуры в стране.