Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мероприятие организует Фонд Росконгресс при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.
По информации издания Vostokmedia, Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, отметил, что Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь ХХI век. Для этого осуществляется разработка и внедрение уникальных мер поддержки, которые в будущем могут быть адаптированы для других российских регионов. Результаты такого развития демонстрируются на Восточном экономическом форуме уже девятый год подряд. По словам Трутнева, форум стал важной международной платформой для взаимодействия с крупными российскими и зарубежными компаниями, а также инструментом для улучшения жизни на Дальнем Востоке и в Арктике.
В этом году деловые мероприятия ВЭФ разделили на 7 тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) Антон Кобяков подчеркнул, что ВЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевой платформы для укрепления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В ходе мероприятия предполагается обсудить широкий круг вопросов с участием представителей российских и зарубежных властей, экспертного сообщества и бизнесменов. Ключевыми темами станут оптимизация инструментов международной торговли и совершенствование межгосударственных расчетных систем, а также стратегии достижения технологической независимости и различные аспекты совместной работы, включая интеграционные процессы.
Особое внимание в рамках мероприятия планируют уделить вопросам развития Дальнего Востока России. Участники форума будут обсуждать экономический потенциал развития регионов, преференциальные режимы и планы развития дальневосточных городов. Кобяков выразил уверенность, что форум станет отправной точкой для новых путей развития в условиях глобальных изменений и стимулирует создание механизмов, укрепляющих позиции России в сотрудничестве с государствами АТР.
В рамках мероприятия также запланированы бизнес-диалоги между предпринимателями Российской Федерации и партнерами из Китайской Народной Республики, Индии и стран АСЕАН.