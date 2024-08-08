Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы ВЭФ-2024

По информации издания Vostokmedia, Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, отметил, что Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь ХХI век. Для этого осуществляется разработка и внедрение уникальных мер поддержки, которые в будущем могут быть адаптированы для других российских регионов. Результаты такого развития демонстрируются на Восточном экономическом форуме уже девятый год подряд. По словам Трутнева, форум стал важной международной платформой для взаимодействия с крупными российскими и зарубежными компаниями, а также инструментом для улучшения жизни на Дальнем Востоке и в Арктике.